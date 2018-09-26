2018-09-26T19:26:27+03:00
Общество

Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении

Волгоградская область переведет стрелки на час вперед 28 октября 2018 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Перевод стрелок наметили на последнее воскресенье октября.Перевод стрелок наметили на последнее воскресенье октября.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В среду, 26 сентября, депутаты Государственной Думы РФ приняли проект закона о волгоградском времени во втором чтении. Поддержали изменения в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени» большинством голосов. «За» проголосовали 410 парламентариев из 450. Переведет стрелки на час вперед (Москва +1 час) Волгоградская область через месяц, в последнее воскресенье октября - в два часа ночи 28 октября 2018 года.

- Проект закона в третьем и окончательном чтении Госдума рассмотрит 27 сентября, - сообщили «КП-Волгоград» в Государственной Думе.

После слово за Советом Федерации и президентом, который должен поставить свою подпись.

Напомним, о переводе стрелок и возвращении местного времени в Волгограде заговорили давно. Но лишь в конце 2017 года по инициативе Общественной палаты и при одобрении губернатора в регионе запустили подготовку областного референдума. В итоге в марте 2018 года на референдум пришли более 67% жителей области. 58,82%, а это более 687 жителей проголосовали «за» переход в третью часовую зону.

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