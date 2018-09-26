Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»

26 Сент. 18:19 2018-09-26T18:19:17+03:00

Сумма кредита - от 100 до 500 тысяч рублей

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Банк «Возрождение» предложил клиентам новый потребительский кредит «Для полного счастья» со ставкой 10,99% годовых при оформлении страхования и со сроком одобрения от 1 часа.

Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей, максимальная - 500 тыс. рублей, срок - от 1 года до 2 лет. Кредит предоставляется клиентам с официально подтвержденным доходом, без залога и поручителей.

«Главное отличие нового кредита - выгодная ставка, лучшая на сегодняшний день в продуктовой линейке Банка, - сообщил руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов. - Мы прогнозируем его большую популярность среди наших клиентов - тех, например, кому срочно необходимы средства для осуществления давно желаемой покупки или поездки. В общем, всего того, чего как раз и не хватает для полного счастья».

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте www.vbank.ru, в любом отделении банка «Возрождение» или обратившись по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).

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