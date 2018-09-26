2018-09-26T18:19:17+03:00
Общество

Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»

Сумма кредита - от 100 до 500 тысяч рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк «Возрождение» предложил клиентам новый потребительский кредит «Для полного счастья» со ставкой 10,99% годовых при оформлении страхования и со сроком одобрения от 1 часа.

Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей, максимальная - 500 тыс. рублей, срок - от 1 года до 2 лет. Кредит предоставляется клиентам с официально подтвержденным доходом, без залога и поручителей.

«Главное отличие нового кредита - выгодная ставка, лучшая на сегодняшний день в продуктовой линейке Банка, - сообщил руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов. - Мы прогнозируем его большую популярность среди наших клиентов - тех, например, кому срочно необходимы средства для осуществления давно желаемой покупки или поездки. В общем, всего того, чего как раз и не хватает для полного счастья».

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте www.vbank.ru, в любом отделении банка «Возрождение» или обратившись по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина
Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии
Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»
Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении
Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы
Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября
27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды
Царицынская опера устроит флешмобы в торговых центрах
Обещал работу, но обманул: в Астрахани железнодорожник выманил у знакомых шестьсот тысяч рублей
Под Волгоградом поймали зэка, сбежавшего из колонии на служебном авто
В Дзержинском районе Волгограда и в Городище без воды на полтора суток останутся 67 тысяч человек
В Волгограде пятиклассник упал со второго этажа коттеджа, когда пытался закрыть окно
Айда на шашлыки: в Волгоградской области отменили противопожарный режим
Двух таджиков, распространявших в Волгограде героин, отправили на 18 лет в колонию
В Волгограде 70-летний старик ножом воспитывал пьяного сына
Рядом со зданием мэрии Волгограда новый асфальт заменят на новый
Дикие пешеходы: сразу трех нарушителей ПДД сбили за сутки волгоградские водители
Улицу Симонова в Волгограде ремонтируют на сэкономленные деньги
В Волгограде чиновник Жилинспекции предлагал УК за 80 тысяч избежать проверок
Под Волгоградом глава села заработал денег на фиктивном ремонте сельской дороги
Троим браконьерам из Котельниково грозит миллионный штраф
Волгоградец устроил двойную аварию, проехав на «красный»
Сразу два волгоградца погибли на пожарах в собственных домах
В Астрахани в автозаке покончил с собой педофил, надругавшийся над шестилетней девочкой
#ВолнаИдетНаАстрахань: 26 сентября Зенит сыграет за Кубок с Волгарем
Астраханец выплатил дочери один миллион рублей алиментов
Волгоградцев зовут на «тихую» охоту по грибным местам