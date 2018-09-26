Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы

26 Сент. 18:07 2018-09-26T18:07:07+03:00

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Рейтинги городов по разным параметрам составляются постоянно. И Волгоград чаще всего попадает на самые неприглядные места. Вот и в исследовании консалтингового бюро Стрелка» мы в аутсадерах.

Специалисты смотрели, где выпускникам комфортно жить и найти первую работу. Города оценивали по нескольким показателям: сколько люди в них тратят на еду, развлечения, ЖКХ и прочее, сколько вакансий на одну специальность с маленьким опытом работы можно найти, сколько денег остается у жителей после того, как они поедят и оплатят коммуналку. Все города разделили на четыре категории. Лидеры: в них комфортно жить и работать. Клонадйки: в них можно хорошо заработать, но очень неудобно жить. Пансионаты: приятно жить, но работать приходится много и за маленькую зарплату. Аутсайдеры: в них и жить так себе, и с работой беда.

В первой категории оказались Москва, Санкт-Петербург и много немиллионных городов: Белгород, Брянск, Курск, Липецк, Тула, Ярославль, Тольятти и другие. За работой после вуза едут в Киров, Мурманск, Оренбург, Пермь. За комфортной, но скромной жизнью отправляются в Иваново, Махачкалу, Пензу, Нижний Новгород, Саратов, Севастополь, Симферополь.

Волгоград оказался в четвертой группе. Вместе с нами аутсайдерами стали Астрахань, Майкоп, Волжский, Таганрог, Черкесск, Элиста, Грозный Владикавказ. В них выпускникам и работникам без опыта приходится тяжелей всего.