2018-09-26T17:45:00+03:00
Общество

Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября

С 1 октября 2018 года пригородные поезда частично изменят график движения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заранее планируйте маршрут.Заранее планируйте маршрут.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Дачный сезон подходит к концу. Поэтому и электрички, которые возили волгоградских дачников на их фазенды, меняют расписание. График движения нескольких пригородных поездов изменится с 1 октября 2018 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД, с 1 октября в расписании появятся два поезда: электричка № 6209 Волгоград-1 - Шпалопропитка, она будет отправляться от станции Волгоград-1 каждый день в 17:10, а на конечную Шпалопропитка прибывать будет в 18.13. Электричка № 6210 Шпалопропитка - Волгоград-1 с конечной будет уходить ежедневно в 18.50, а прибыват на Волгоград-1 в 19.53.

Электричка № 6313 Волгоград-1 - Южная изменит расписание. Она будет отправляться в будние дни со станции Волгоград-1 в 17:33, а прибывать на конечную в 18:50.

Две электрички с 1 октября ходить не будут: № 6207 Волгоград-1 - Канальная и № 6208 Канальная - Волгоград-1.

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