2018-09-26T16:55:56+03:00
Общество

27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды

Воды не будет до вечера
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Потерпеть без воды придется всего девять часов.Потерпеть без воды придется всего девять часов.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Зима не за горами, а значит надо успеть подготовить все котельные, теплотрассы, проверить сети в домах и отремонтировать насосные станции. Всем этим сейчас активно занимаются специалисты концессий. Параллельно заканчивают и работы по замене старых трубопроводов на новые. Сейчас подключают новые водопроводы в Красноармейском и Советском районах. В частности, в Советском новый водовод диаметром 100 миллиметров уложили по улицам Шевская и Кабардинская. Осталось только подключить его к общей системе. Но для этого «Концессии водоснабжения» придется на время ограничить подачу воды по данной ветке.

Так, воде в Советском районе выключат в 08.30 утра 27 сентября, а включат вечером - примерно в 17.30.

На время отключения обещают, что воду будут подвозить потребителям в бочках.

В «Концессии водоснабжения» надеются на понимание жителей, ведь стараются для них - чтобы впредь водоснаюбжение было бесперебойным и качественным.

Воды не будет 27 сентября по следующим адресам:

- улица Кабардинская, дд. №47 – 83, 64, 66, 2к, 70;

- улица Днепростроевская, дд. №1 – 19;

- улица Шевская, дд. №1 – 23;

- улица Интернациональная, дд. №1 – 13;

- улица Революционная, дд. №1 – 13, 2а, 2а/1, 2д, 2н;

- улица Садовая, дд. №189 – 273;

- улица Дуганская, дд. №102 – 116;

- улица Крайняя, дд. №115 – 122;

- улица Крестьянская, дд. №107 – 129;

- улица Каральская, дд. №115 – 120;

- улица Смычки, дд. №100 – 110;

- улица Садовая, дд. №189 – 273.

Информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

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