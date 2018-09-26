2018-09-26T16:45:36+03:00
Общество

Царицынская опера устроит флешмобы в торговых центрах

Оперные солисты выступят на открытых площадках в Волгограде и Волжском 28 и 29 сентября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Царицынская опера идет в народ. Фото: ЦОЦарицынская опера идет в народ. Фото: ЦО
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Царицынская опера продолжает нести искусство в массы. И в преддверии нового театрального сезона придет к своим зрителям сама. Оперные солисты в сопровождении хора и оркестра пойдут в народ - выступят на открытых площадках в торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского 28 и 29 сентября 2018 года.

В пятницу, 28 сентября, в 17.10 оперный флешмоб начнется в ТРК «Волгамолл» в Волжском. А 29 сентября в 12.00 оперное шоу ожидает посетителей Ворошиловского торгового центра в Волгограде.

- Обещаем мощные оперные голоса, нестандартную акустику больших торговых залов, много прекрасной музыки и примерно час яркого динамичного шоу! - рассказали «КП-Волгоград» в Царицынской опере.

Напомним, Царицынская опера откроет сезон 4 октября 2018 года концертом-феерией «The Glory to Champions», который поставили специально к ЧМ-2018.

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