Обещал работу, но обманул: в Астрахани железнодорожник выманил у знакомых шестьсот тысяч рублей

26 Сент. 16:38 2018-09-26T16:38:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Астраханского ЛО МВД России на транспорте вскрыли мошенническую схему, по которой работник железнодорожного транспорта выманивал деньги у своих знакомых. Они насчитали как минимум 22 потерпевших. Теперь афериста будут судить.

Этот астраханец занимал неплохую должность на предприятии железной дороги. Правда, подбором персонала он не занимался. Зато «в три короба» врал своим знакомым, что может их трудоустроить на вакантные должности. Вот только должности эти были вымышленные. За свои услуги брал с людей «энную» сумму, а потом лишь разводил руками. Так он за полгода - с сентября 2017-го по март 2018-го облапошил 22 человека. Заработал на них более 600 тысяч рублей.

На ушлого астраханца завели уголовное дело по статье «Мошенничество». И пока шло следствие он находился на подписке о невыезде. На данный момент прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение и дело передали в суд.

Грозит этому аферисту до пяти лет лишения свободы.