Под Волгоградом поймали зэка, сбежавшего из колонии на служебном авто

26 Сент. 15:46 2018-09-26T15:46:58+03:00

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Два дня вся волгоградская полиция усиленно искала сбежавшего из колонии зэка. Сообщение о том, что из колонии Волгограда сбежал осужденный, поступило в полицию от сотрудников УФСИН 23 сентября. Как выяснилось, зэк не просто ушел, он уехал, да еще и на служебном автомобиле исправительного учреждения.

Всем сотрудникам регионального ГИБДД и ППС-никам разослали ориентировки на угнанный автомобиль и на беглеца. И вот через два дня - 25 сентября инспекторы Отдела МВД России по Городищенскому району, которые дежурили на посту вместе с операми регионального УФСИН, заметили разыскиваемую машину. Бросились в погоню. Беглец пытался уйти от преследования по проселочным дорогам, но не смог. Путь ему преградили гаишники. Тогда осужденный бросил авто и попытался убежать, но его все-таки догнали сотрудники УФСИН.

Теперь зэку добавят срок, причем значительно. На него уже завели уголовное дело по двум статьям - «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Побег из места лишения свободы».

- Максимальное наказание по каждой из этих статей - 5 и 4 лет лишения свободы, соответственно, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.