В Дзержинском районе Волгограда и в Городище без воды на полтора суток останутся 67 тысяч человек
Водонасосная станция «Самарская», которая расположена и обслуживает большую часть Дзержинского района, нуждается в проведении профилактических работ накануне зимы. Этот объект один из самых крупных в Волгограде, и один из самых старых - станция была построена еще в 60-е годы прошлого века. Поэтому ремонтировать ее приходится регулярно и тщательно. На этот раз специалисты «Концессии водоснабжения» планируют провести на станции большой ремонт, и для этого надо приостановить ее работу на 36 часов (8 часов уйдет на сброс воды из сетей, еще 15 часов – на заполнение сетей водой после проведения работ, остальное время - на замену запчастей). За это время специалисты заменят врезки, задвижки, затворы… Также проведут профилактический ремонт на магистральном водопроводе, который уже находится в предаварийном состоянии. Поэтому жителям Дзержинского района следует запастись водой и терпением.
Воды не будет с 22.00 28 сентября до 10.00 30 сентября.
В зону отключения попадают два поселка - Гумрак и Аэропорт, весь Жилгородок, вся промзона вдоль шоссе Авиаторов, часть Ангарского поселка и частично дома по улице Землячки. Всего отключения коснутся 67-ми тысяч потребителей.
- Без воды останется и часть областных поселков, в разных объемах получающих воду из Волгограда: Городище, Разгуляевка, Микоян, Царицын, - уточняют в «Концессии водоснабжения».
В зону отключения попали несколько поселков, промзона и жилые микрорайоны. Фото "Концессии водоснабжения".
Воды не будет в домах по следующим адресам:
- пос. Аэропорт;
- пос. Гумрак;
- б-р 30 лет Победы, 21, 23, 25, 27б ;
- ул. 51 Гвардейская;
- ул. Армейская, 2-24;
- ул. Брюллова, 28-48;
- ул. Восточно-Казахстанская, 6-18, 57;
- ул. Гейне, 1а-23;
- ул. Географическая, 1а-36;
- ул. Гнесиных;
- ул. Докучаева, 1-27;
- ул. Дышлового, 1-35;
- ул. Егорьевская, 3-9;
- ул. Есентукская, 1, 3, 7, 17, 19;
- пр. Жукова, 119-157;
- ул. Зеленогорская, 3-7, 2-8;
- ул. Землячки, 17-17г, 27-27д, 31, 58;
- ул. Н.Ильина, 2-37;
- ул. Историческая, 132-138;
- ул. Камышовая, 1-17;
- ул. Киевская, 1-27;
- ул. Колпинская;
- ул. Космонавтов;
- ул. Коперника, 1-34;
- ул. Краснополянская, 2-72;
- ул. Кунцевская, 4, 6, 8;
- ул. Кутузовская, 1, 9;
- ул. Октябрьская, 1-41;
- ул. Панкратовой, 1-83;
- ул. Перелазовская, 1-55;
- ул. Пирогова, 1-47;
- ул. Полесская, 2-10;
- ул. Республиканская, 1-24;
- ул. Савкина, 2-16, 7-11;
- ул. Таврическая, 2-77;
- ул. Таловская, 1-19, 10-14;
- ул. Танкистов, 4-20;
- ул. М.Твена, 3-83;
- ул. Театральная, 22-34;
- ул. Толбухина, 1-59;
- ул. Туапсинская, 1-23;
- ул. Университетская, 13-35, 16а-36;
- ул. Хазова, 1-34
- ул. Чечено-Ингушская, 2-44
- ул. Шапошникова, 1-18;
- ул. Шебелинская, 2-76
- ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 40, 42, 46, 54, 55, 58, 60, 62, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 97, 99, 101;
- ул. Шишкова, 9-35;
- ул. Шмидта, 1-22;
- ул. Шуберта, 3-80;
- ул. Яснополянская, 2-55.
ВАЖНО
Жителям будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru или по телефону круглосуточного контакт-центра компании «Концессии водоснабжения» («горячая линия» по тт. 99-67-96, 606-600