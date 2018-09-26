В Дзержинском районе Волгограда и в Городище без воды на полтора суток останутся 67 тысяч человек

26 Сент. 15:15 2018-09-26T16:43:09+03:00

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Водонасосная станция «Самарская», которая расположена и обслуживает большую часть Дзержинского района, нуждается в проведении профилактических работ накануне зимы. Этот объект один из самых крупных в Волгограде, и один из самых старых - станция была построена еще в 60-е годы прошлого века. Поэтому ремонтировать ее приходится регулярно и тщательно. На этот раз специалисты «Концессии водоснабжения» планируют провести на станции большой ремонт, и для этого надо приостановить ее работу на 36 часов (8 часов уйдет на сброс воды из сетей, еще 15 часов – на заполнение сетей водой после проведения работ, остальное время - на замену запчастей). За это время специалисты заменят врезки, задвижки, затворы… Также проведут профилактический ремонт на магистральном водопроводе, который уже находится в предаварийном состоянии. Поэтому жителям Дзержинского района следует запастись водой и терпением.

Воды не будет с 22.00 28 сентября до 10.00 30 сентября.

В зону отключения попадают два поселка - Гумрак и Аэропорт, весь Жилгородок, вся промзона вдоль шоссе Авиаторов, часть Ангарского поселка и частично дома по улице Землячки. Всего отключения коснутся 67-ми тысяч потребителей.

- Без воды останется и часть областных поселков, в разных объемах получающих воду из Волгограда: Городище, Разгуляевка, Микоян, Царицын, - уточняют в «Концессии водоснабжения».

В зону отключения попали несколько поселков, промзона и жилые микрорайоны. Фото "Концессии водоснабжения".

Воды не будет в домах по следующим адресам:

- пос. Аэропорт;

- пос. Гумрак;

- б-р 30 лет Победы, 21, 23, 25, 27б ;

- ул. 51 Гвардейская;

- ул. Армейская, 2-24;

- ул. Брюллова, 28-48;

- ул. Восточно-Казахстанская, 6-18, 57;

- ул. Гейне, 1а-23;

- ул. Географическая, 1а-36;

- ул. Гнесиных;

- ул. Докучаева, 1-27;

- ул. Дышлового, 1-35;

- ул. Егорьевская, 3-9;

- ул. Есентукская, 1, 3, 7, 17, 19;

- пр. Жукова, 119-157;

- ул. Зеленогорская, 3-7, 2-8;

- ул. Землячки, 17-17г, 27-27д, 31, 58;

- ул. Н.Ильина, 2-37;

- ул. Историческая, 132-138;

- ул. Камышовая, 1-17;

- ул. Киевская, 1-27;

- ул. Колпинская;

- ул. Космонавтов;

- ул. Коперника, 1-34;

- ул. Краснополянская, 2-72;

- ул. Кунцевская, 4, 6, 8;

- ул. Кутузовская, 1, 9;

- ул. Октябрьская, 1-41;

- ул. Панкратовой, 1-83;

- ул. Перелазовская, 1-55;

- ул. Пирогова, 1-47;

- ул. Полесская, 2-10;

- ул. Республиканская, 1-24;

- ул. Савкина, 2-16, 7-11;

- ул. Таврическая, 2-77;

- ул. Таловская, 1-19, 10-14;

- ул. Танкистов, 4-20;

- ул. М.Твена, 3-83;

- ул. Театральная, 22-34;

- ул. Толбухина, 1-59;

- ул. Туапсинская, 1-23;

- ул. Университетская, 13-35, 16а-36;

- ул. Хазова, 1-34

- ул. Чечено-Ингушская, 2-44

- ул. Шапошникова, 1-18;

- ул. Шебелинская, 2-76

- ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 40, 42, 46, 54, 55, 58, 60, 62, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 97, 99, 101;

- ул. Шишкова, 9-35;

- ул. Шмидта, 1-22;

- ул. Шуберта, 3-80;

- ул. Яснополянская, 2-55.

ВАЖНО

Жителям будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru или по телефону круглосуточного контакт-центра компании «Концессии водоснабжения» («горячая линия» по тт. 99-67-96, 606-600