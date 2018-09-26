В Волгограде пятиклассник упал со второго этажа коттеджа, когда пытался закрыть окно

26 Сент. 14:36 2018-09-26T14:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Призывы закрыть окно и думать о безопасности собственных детей звучат со всех сторон. Но когда ребенок уже почти вырос об заботишься чуть меньше. В Волгограде в реанимацию больницы №7 попал 11-летний ребенок. У пятиклассника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом свода черепа, перелом обоих предплечий, перелом бедра. Все эти травмы он получил, когда упал со второй этажа.

Мальчишка живет вместе с семьей в двухэтажном коттедже. Вечером, когда ребенок вернулся из школы, его покормила бабушка и он отправился на второй этаж в свою комнату, делать уроки. Через несколько минут женщина услышала грохот, бросилась на улицу и увидела, что ее внук лежит под окном. Она тут же вызвала «скорую», которая и забрала мальчика в больницу.

Как предполагают родные, школьник решил закрыть окно. Но так как роста небольшого, поднялся на подоконник и, видимо, не удержался.

Ребенку предстоит долгое лечение. Сотрудники полиции сейчас выясняют все обстоятельства ЧП. А родителям еще раз напоминают. Закрывайте дома окна, ставьте специальные замки. От этого зависит здоровье самых дорогих вам людей.