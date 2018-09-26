Айда на шашлыки: в Волгоградской области отменили противопожарный режим

26 Сент. 14:34 2018-09-26T14:35:10+03:00

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Дождались: с сегодняшнего дня, 26 сентября, волгоградцы могут смело идти на природу - в лес, в пойму, на лужайки - на пикник. Можете даже прихватить с собой мангал и пожарить на нем шашлык. И вас за это уже никто не оштрафует. А потому, что с сегодняшнего дня в Волгоградской области наконец-то отменили особый противопожарный режим.

Напомним, особый режим в регионе действовал с 4 мая, когда соответствующий указ подписал губернатор Волгоградской области. Почти пять месяцев в этом году действовали ограничения на посещение лесов и природных парков. Сделано это было в целях безопасности, дабы не повторились страшные ландшафтные пожары, какие охватили область в августе 2017-го. И, надо сказать, что такие пусть и радикальные меры, положительно сказались на пожарной обстановке этим летом. По данным, которые приводят «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, с начала пожароопасного периода хоть и зафиксировано было более 4500 возгораний растительности и мусора, но это все равно на 16% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.