2018-09-26T14:35:10+03:00
Общество

Айда на шашлыки: в Волгоградской области отменили противопожарный режим

Теперь можно пожарить в лесу мясо на костре
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пока погода позволяет можно отлично погулять по осеннему лесу и даже устроить пикник.Пока погода позволяет можно отлично погулять по осеннему лесу и даже устроить пикник.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Дождались: с сегодняшнего дня, 26 сентября, волгоградцы могут смело идти на природу - в лес, в пойму, на лужайки - на пикник. Можете даже прихватить с собой мангал и пожарить на нем шашлык. И вас за это уже никто не оштрафует. А потому, что с сегодняшнего дня в Волгоградской области наконец-то отменили особый противопожарный режим.

Напомним, особый режим в регионе действовал с 4 мая, когда соответствующий указ подписал губернатор Волгоградской области. Почти пять месяцев в этом году действовали ограничения на посещение лесов и природных парков. Сделано это было в целях безопасности, дабы не повторились страшные ландшафтные пожары, какие охватили область в августе 2017-го. И, надо сказать, что такие пусть и радикальные меры, положительно сказались на пожарной обстановке этим летом. По данным, которые приводят «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, с начала пожароопасного периода хоть и зафиксировано было более 4500 возгораний растительности и мусора, но это все равно на 16% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина
Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии
Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»
Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении
Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»
Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы
Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября
27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды
Царицынская опера устроит флешмобы в торговых центрах
Обещал работу, но обманул: в Астрахани железнодорожник выманил у знакомых шестьсот тысяч рублей
Под Волгоградом поймали зэка, сбежавшего из колонии на служебном авто
В Дзержинском районе Волгограда и в Городище без воды на полтора суток останутся 67 тысяч человек
В Волгограде пятиклассник упал со второго этажа коттеджа, когда пытался закрыть окно
Двух таджиков, распространявших в Волгограде героин, отправили на 18 лет в колонию
В Волгограде 70-летний старик ножом воспитывал пьяного сына
Рядом со зданием мэрии Волгограда новый асфальт заменят на новый
Дикие пешеходы: сразу трех нарушителей ПДД сбили за сутки волгоградские водители
Улицу Симонова в Волгограде ремонтируют на сэкономленные деньги
В Волгограде чиновник Жилинспекции предлагал УК за 80 тысяч избежать проверок
Под Волгоградом глава села заработал денег на фиктивном ремонте сельской дороги
Троим браконьерам из Котельниково грозит миллионный штраф
Волгоградец устроил двойную аварию, проехав на «красный»
Сразу два волгоградца погибли на пожарах в собственных домах
В Астрахани в автозаке покончил с собой педофил, надругавшийся над шестилетней девочкой
#ВолнаИдетНаАстрахань: 26 сентября Зенит сыграет за Кубок с Волгарем
Астраханец выплатил дочери один миллион рублей алиментов
Волгоградцев зовут на «тихую» охоту по грибным местам