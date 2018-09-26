Двух таджиков, распространявших в Волгограде героин, отправили на 18 лет в колонию

26 Сент. 14:07 2018-09-26T14:07:49+03:00

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Волгоград - город толерантный, но только к тем, кто приезжает с благими намерениями. А таких, как 26 летний Умед Кахорови 22-летний Олтибой Атахонзод из Республики Таджикистан, здесь ждет самое суровое наказание. Эти молодые люди решили развернуть в Волгограде наркобизнес. Независимо друг от друга они вышли на поставщиков героина. Они приехали в Волгоград, сняли здесь жилье, и им стали поставлять крупные партии наркотика, а таджики фасовали его на разовые дозы и делали «закладки» по городу.

15 мая 2018-го у Атахонзода полиция изъяла около 300 грамм героина. Кахорова поймали 17 мая, когда он в Краснооктябрьском районе прятал пакетик с 3 граммами героина.

Суд Краснооктябрьского района Волгограда был суров к приезжим: Кахорову присудили 10 лет колонии строгого режима, Атахонзод получил 8 лет и 6 месяцев «строгача».

Приговоры не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.