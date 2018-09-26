2018-09-26T13:50:55+03:00
Происшествия

В Волгограде 70-летний старик ножом воспитывал пьяного сына

Нетрезвый отец нанес своему великовозрастному ребенку множество ранений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Дарьи Перетяжко.Фото Дарьи Перетяжко.
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Народная мудрость гласит: ребенка надо воспитывать, пока он лежит поперек лавки. А в Волгограде 70-летний пенсионер решил повоспитывать своего 45-летнего сына. Поздновато. Но в пьяном угаре, как известно, собутыльников так и норовит поучить друг друга жизни. Вот и на этот раз отец с сыном пьянствовали весь день, а под вечер пенсионер решил дать младшему наставления на путь истинный. Закончилось это, как обычно бывает, перепалкой. А потом и поножовщиной: старик схватил нож со стола и нанес несколько ударов по телу сына. После чего сам вызвал «скорую».

Медики диагностировали у него проникающие колото-резанные ранения брюшной полости, множественные колото-резанные ранения обеих верхних конечностей и шеи. О криминальных травмах сообщили в полицию.

Выяснив подробности происшедшего, правоохранители наведались к отцу пострадавшего. Старик свою вину отрицать не стал. Говорит, мол, не контролировал себя, потому как много выпил накануне.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на пенсионера уже завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Грозит ему до 10 лет лишения свободы.

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