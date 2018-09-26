Рядом со зданием мэрии Волгограда новый асфальт заменят на новый

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-26T13:08:43+03:00

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Если в Москве постоянно меняют тротуарную плитку, то в Волгограде из года в год меняют асфальт на улице Советской. То после замены труб, а то и просто заново укладывают дорожное покрытие. Правда, не потому, что муниципальные служащие любят наблюдать из окна, как работают другие. На этот раз причина – некачественное дорожное покрытие. Экспертиза, которую сделал сам подрядчик, показала, что есть дефекты на стыках полос. 50 квадратных метров асфальта снимут и уложат заново. Сделает это подрядная организация за свой счет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, дорожники уже начали фрезеровать асфальт. Скоро начнут укладывать новый слой, если не пойдут дожди. По окончании работ проведут еще одну проверку качества. Проверят асфальт перед приемкой дороги и специалисты «Комдорстроя».

Вообще же в этом году полностью заменили 2,8 километра дороги на улице Советской. Работы были капитальные, включая восстановление люков и решеток ливневой канализации, местами даже заменили тротуары и бордюры. Претензий к качеству дороги нет. Почему не повезло именно участку под окнами чиновников и депутатов, непонятно.