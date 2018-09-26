Дикие пешеходы: сразу трех нарушителей ПДД сбили за сутки волгоградские водители

СЕГОДНЯ 11:49 2018-09-26T11:50:08+03:00

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От этого не застрахован ни один водитель. В любой момент перед машиной может выскочить пешеход и изменить вашу жизнь надолго. И как бы ты не соблюдал правила дорожного движения, но надо быть готовым ко всему. Потому что тех, кто переходит дорогу в неположенном месте, всегда будет много. За 25 сентября сразу три волгоградки оказались под колесами авто. Ближе к вечеру в Урюпинске Женщина на «Ниссан Жук» поздно заметила 30-летнюю даму, которая перебегала. С травмами жительнцу столицы русской провинции отвезли в больницу.

Еще одна женщина угодила под колеса в Волжском. И также по собственной вине. 60-летняя пенсионерка решила сократить путь и вышла на улице Логинова, где ее и сбил мужчина на «Ниве».

В Красноармейском районе на больничной койке оказалась 67-летняя бабушка. Ее задавил 20-летний парень на «БМВ». И в данном случае водитель не виноват: рядом не было ни светофора, ни пешеходного перехода.