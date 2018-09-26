Улицу Симонова в Волгограде ремонтируют на сэкономленные деньги

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-26T12:09:22+03:00

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Жителям Дзержинского района неожиданно привалило счастье: чиновникам удалось сэкономить деньги, которые решили потратить на дорожный ремонт в этом районе. Изначально улицу Симонова и проезд вдоль госпиталя ветеранов войн ремонтировать в 2018 году не собирались. Но в конце года подсчитали, что в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» потратили не все деньги. Экономят, конечно, не на асфальте, а благодаря успешному проведению аукционов. Фирмы берутся строить дороги за более низкую цену, чем планировали власти.

Улицу Симонова и проезд от Космонавтов до Землячки уже отфрезеровали. Сейчас рабочие волгоградской компании «Аверс» уже полностью сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, здесь обновят около 22 тысяч квадратных метров покрытия.

- Новое полотно с помощью асфальтоукладчика рабочие формируют с небольшим уклоном, чтобы в дальнейшем избежать скапливания талых и дождевых вод на проезжей части, - поясняют чиновники.

Как рассказал подрядчик, движение на этих улицах интенсивное – по этим улицам ходят троллейбусы, автобусы и маршрутки. Поэтому работают дорожники по ночам, чтобы днем не создавать пробки.

- Проезд при этом перекрываться не будет. Просим местных жителей с пониманием отнестись к шуму строительной техники, - говорит главный инженер подрядной организации Владимир Калюжный.

Всего в этом году чиновникам удалось сэкономить на аукционах 150 миллионов рублей. Поэтому отремонтированных дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» будет больше.