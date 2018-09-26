В Волгограде чиновник Жилинспекции предлагал УК за 80 тысяч избежать проверок

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-26T11:56:14+03:00

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Жизнь сейчас дорогая. Поэтому все стараются где-то подзаработать. Кто-то идет таксовать, кто-то берет подработку на компьютере, а кто-то предлагает дать себе взятку. СУ СК по Волгоградской области совместно с сотрудниками ФСБ по Волгоградской области задержали начальника одного из отделов Жилищной инспекции Волгограда. Мужчина предлагал УК и ТСЖ исключить их из планов проверок на 2018 год всего за 80 тысяч рублей.

Чтобы не тратить на поиск «клиентов» время он передал функционал приятелю, который сообщил о выгодной сделке руководителю одно из УК, а тот уже передал своим коллегам. Руководитель одного ТСЖ согласилась на сделку. Видимо, посчитала, что 80 тысяч это меньше, чем те штрафы, на которые их товарищество может нарваться в ходе инспекции.

Деньги она передала посреднику, а тот уже принес сумму непосредственно чиновнику.

Об афере стало известно правоохранительным органам. Мужчину и двух его «помощников» задержали. Чиновнику грозит срок за взятку в крупном размере, а двоим знакомым – за посредничество в получении мзды.