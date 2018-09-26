Под Волгоградом глава села заработал денег на фиктивном ремонте сельской дороги

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-26T11:52:15+03:00

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Дороги всегда были источником доходов для очень многих мошенниках. Большинство так и остаются неизвестными для правоохранительных органов. Правда, глава одного из сельских поселений в Дубовском районе Волгоградской области все-таки пойдет на скамью подсудимых за мошенничество в крупном размере.

В их селе наконец-то выделили деньги на ремонт одной из центральных улиц. Для этого глава предложил знакомому директору дорожной компании взять этот подряд на себя. Тот согласился. Чиновник составил справку о стоимости работ в 99 тысяч рублей, а также акт приемки выполненных работ. Он надеялся, что приятель согласится на такое неформальное сотрудничество и сумму они поделят. Но директор решил не ввязываться в это грязное дело и отказался.

Но глава не отчаялся. Он отправился в бухгалтерию, куда отдал акты якобы выполненных работ. На счета компании перевели почти 100 тысяч рублей. В этот же день мужчина позвонил знакомому и сообщил, что сумму ему отправили по ошибке и ее надо вернуть – наличными ему в руки. В итоге к вечеру пачка денег была у него на руках.

Об афере стало известно правоохранительным органам. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, теперь чиновнику придется ответить перед судом за мошенничество в крупном размере. А жителям села предстоит выбрать нового главу, который может быть все-таки сделает им дорогу.