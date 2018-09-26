2018-09-26T10:48:13+03:00
Происшествия

Трем браконьерам из Котельниково грозит миллионный штраф

В их сетях нашли около 100 килограммов рыбы
Екатерина МАЛИНИНА
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В двух сетях нашли около 100 килограммов рыбы.В двух сетях нашли около 100 килограммов рыбы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Все, кто хоть однажды ездил на юг на поезде, пробовал рыбу из Котельниково. На вокзалах и местных рынках – завидное изобилие. Правда, эти щуки, толстолобы и судаки часто ловятся не удочками, а сетями. Поймать за руку таких рыбаков получается не всегда. Очередных браконьеров поймали в устье реки Аксай Курмоярский в пяти километрах от хутора Захаров. Трое мужчин как раз собирали расставленные накануне сети. Процесс остановили полицейские. Вес улова составил более ста килограммов. Это и щуки, сазаны, судаки и прочие виды частиковых пород.

Мужчин будут судить по статье 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц. Им грозит штраф от пятисот тысяч рублей до одного миллиона. Если судья будет строг, то волгоградцы могут получить до пяти лет лишения свободы.

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