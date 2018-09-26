Волгоградец устроил двойную аварию, проехав на «красный»

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-26T10:46:13+03:00

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Правилам дорожного движения учат еще в детском саду. И главное из них: на «красный» - стой. Но похоже, 48-летний водитель «Хонды» их не учил. Около девяти вечера 25 сентября он выезжал с улицы Ростовская на 2-ю Продольную в Ворошиловском районе Волгограда. «Зеленого» сигнала дожидаться не стал, за что и поплатился. Он столкнулся с «Митсубиси Кольт», отчего иномарку под управлением 32-летнего мужчины отбросило на встречную полосу, где как раз в этом время ехал «Хендай Солярис».

В результате аварии серьезно пострадали двое: пассажирка «Соляриса» и 11-летний мальчик, который находился в салоне «Хонды». На «скорых» их доставили в больницу. Им придется провести пару недель на больничных койках.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.