Сразу два волгоградца погибли на пожарах в собственных домах

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-26T10:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жирновском районе в селе Алексндровка 25 сентября загорелся небольшой деревянный дом. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей, который были на месте уже через 10 минут. С огнем справились быстро. Но спасти хозяина не успели. 34-летний мужчина не смог выбраться из дома – тело нашли на пепелище.

Еще один волгоградец погиб во время пожара в городе Ленинске. Там загорелись деревянные полы в двухэтажке. И площадь пожара была совсем небольшой, и пожарные расчеты приехали быстро, но владелец квартиры успел надышаться дымом. Он был уже мертвым, когда до него добрались спасатели. Возможно, 48-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас причины обоих ЧП выясняют сотрудники пожарной лаборатории. Результаты будут через несколько дней.