В Астрахани в автозаке покончил с собой педофил, надругавшийся над шестилетней девочкой

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-26T10:12:34+03:00

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Тело 46-летнего подозреваемого нашли, когда открыли автозак. Мужчина покончил с собой, пока его везли из СИЗО на допрос 25 сентября. Мужчину задержали в Ахтубинске за неделю до этого, его подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка..

Преступление он совершил еще 26 августа. Увидел на улице красивую девочку, познакомился и пригласил к себе домой – угостить мороженым. Привел ее на квартиру знакомых, где надругался над ребенком. Когда отпускал, то пригрозил, что убьет ее и родителей, если она расскажет о нем. Поэтому, когда мама стала расспрашивать, кто же ее обидел, девочка рассказала про трех подростков. Их и искали в Ахтубинске и по всей Астрахани. Но через некоторое время ребенок все же признался – больно ей сделал взрослый дядя.

Мужчину задержали на чабанской точке, где он подрабатывал пастухом. Сначала он отпирался, а затем рассказал все, как было, на следственном эксперименте на той самой квартире знакомых.

Сейчас СУ СК по Астраханской области проводит проверку по факту смерти мужчины.