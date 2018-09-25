ВолнаИдетНаАстрахань: 26 сентября Зенит сыграет за Кубок с Волгарем

25 Сент. 23:47 2018-09-25T23:50:36+03:00

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Футбольные болельщики Астрахани замерли в ожидании предстоящей игры: в среду, 26 сентября, на центральном стадионе местный клуб «Волгарь» принимает питерский «Зенит». Впервые эта команда высшего дивизиона выйдет на астраханское поле. Да и вообще впервые в истории встречается с ФК «Волгарь», который сейчас играет во втором дивизионе. Так пал жребий: астраханцам выпало сразиться в 1/16 Кубка России именно с ФК «Зенит».

Астраханцы готовились к игре усиленно, причем как футболисты, так и болельщики. На матч уже продано больше 13-ти тысяч билетов и, видимо, впервые за долгие годы на стадионе ожидается аншлаг.

Вечером 25 сентября в Астрахань на своем брендованном самолете авиакомпании «Россия» прилетел и звездный состав «Зенита». Команда остановилась в «Гранд Отеле». Официальной информации по составу питерцев на игру еще нет. Появится ли на астраханском поле легенда российского футбола - Артем Дзюба, тоже неизвестно. Точно известно, что будут играть Александр Кокорин и Клаудио Маркизио.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.