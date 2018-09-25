Астраханец выплатил дочери один миллион рублей алиментов

25 Сент. 22:22 2018-09-25T22:22:44+03:00

Но только после того, как ему запретили выезжать за рубеж

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Печально, что многие отцы вспоминают о своих детях только после вмешательства судов и приставов. И только, когда ограничивают их права, начинают погашать долги по алиментам. Один такой горе-папаша из Астрахани долгие годы не платил своей дочери ни копейки, хотя по решению суда должен был перечислять алименты в размере четверти от своих доходов. Когда пристав, рассчитал накопившуюся задолженность, оказалось, что астраханец должен дочери уже один миллион рублей.

Добровольно платить он отказался, тогда сотрудник астраханского УФССП вынес постановление о запрете мужчине выезда за рубеж. И вдруг должник сам пришел в ведомство. Выяснилось, что недавно он устроился на работу в зарубежную компанию, и ему постоянно надо выезжать за границу.

- Как только погасите задолженность, запрет снимут, - пояснили ему приставы.

И что вы думаете: сразу нашлись деньги для дочери. Мужчина выплатил всю сумму. Так что теперь юная астраханка стала маленькой миллионершей.

Ограничение на выезд астраханцу сняли, но и сразу направили по месту работы его новой работы копию исполнительного документа и постановление о взыскании алиментов с заработной платы.