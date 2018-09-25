Волгоградцев зовут на «тихую» охоту по грибным местам

25 Сент. 22:09 2018-09-25T22:10:18+03:00

В пойме можно найти и белый гриб, и подосиновики, и грузди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Каждый волгоградский грибник знает: прошел дождик - можно идти в лес за урожаем. И сотрудники «Волго-Ахтубинской поймы» уже зазывают любителей «тихой» охоты. Для своих гостей они даже разработали грибной маршрут, и предлагают отправиться за грибами организованно, чтобы наверняка вернуться с полными лукошками и хорошим настроением. Опытные гиды-проводники поделятся секретами и подскажут, какие грибы можно собирать, а какие нет.

- Как правило, в конце сентября – октябре в пойме начинают собирать белый и польский грибы, подосиновики, шампиньоны, вешенки, тополиную рядовку, грузди, - рассказывают специалисты природного парка. - Так что, пока погода позволяет, не упустите шанс прогуляться по осеннему лесу и насладиться общением с природой.

С 1 октября сотрудники «Волго-Ахтубинской поймы» начинают принимать заявки от небольших организованных групп.

Заявки на походы «По грибным местам» принимают по телефону 8(84479) 5-34-41.