2018-09-25T20:42:04+03:00
Общество

Волгоградцу на питание в месяц хватает 4740 рублей

Третью часть этих денег наши люди тратят на мясо
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Статистика уверяет, что за пять тысяч волгоградцы еще и неплохо питаются. Экономные, что уж.Статистика уверяет, что за пять тысяч волгоградцы еще и неплохо питаются. Экономные, что уж.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Судя по данным, которые приводят специалисты Волгоградстата, волгоградцы очень экономные. Даже чересчур, прямо как Дюймовочки кушают по ползернышка в день. Иначе ведь просто невозможно прокормиться на 4740 рублей в месяц. А вот в Волгоградстате уверяют, что именно столько в среднем тратят на питание каждого члена семьи из домашнего бюджета.

Такие выводы они сделали на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств во II квартале 2018-го.

4740 рублей - это треть (а если точнее 30,9%) всех расходов средней волгоградской семьи. Причем большая часть этих денег - 8,9% - идет на покупку мяса и мясопродуктов, еще 5% - на молочные продукты и яйца, 4,7% - на хлеб и крупы. Остальные деньги идут на покупку овощей – 3,1%, сахара, джема, меда, шоколада и конфет – 2,4%, фруктов – 1,7%, рыбы и морепродуктов – 1,4%, масла и жиров – 1,3%, других продуктов питания – 2,4%.

В общем, оказывается, даже на такую сумму волгоградцы умудряются еще и неплохо питаться. А сколько вы тратите на питание?

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