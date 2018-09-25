2018-09-26T10:54:53+03:00
Общество

Еще одну спортплощадку открыла Исинбаева в Волгоградской области

Новый комплекс появился в Серафимовиче
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Теперь и у жителей города Серафимович Волгоградской области есть не только новый парк, но и рядом прекрасная спортивная площадка, на которой могут заниматься и взрослые, и дети. Здесь есть и универсальное поле 40х20, на котором можно играть в мини-футбол, в баскетбол и гандбол. Есть и детский городок и уголок с тренажерами. Этот новый универсальный комплекс построен благодаря проекту, который реализует в регионе Фонд Елены Исинбаевой. Она лично приехала и на открытие этой спортплощадки.

- Нам очень хочется, чтобы подобные площадки были в каждом уголке области, постепенно мы идем к реализации этой цели, - сказала олимпийская чемпионка на открытии.

До конца года, кстати, в регионе планируют открыть еще десять таких спортплощадок. Еще одна появится и в Серафимовичском районе, только уже в поселке Буерак-Поповский — ее возводят по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

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