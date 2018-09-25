2018-09-25T18:07:15+03:00
Происшествия

Злой рок: в Волгограде бабушка трижды за час попала в ДТП, дважды уже в неотложке

Пострадали две машины «скорой помощи», две «Лады Гранта» и фельдшер
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Едва бабушку погрузили в неотложку, как в машину врезалась Гранта. Фото Ольги Баязитовой.Едва бабушку погрузили в неотложку, как в машину врезалась Гранта. Фото Ольги Баязитовой.
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Говорят, существует закон парных случаев. А в Волгограде сегодня, 25 сентября, одна бабуля меньше, чем за час трижды попала в аварии. Причем две из них схожи, как под копирку. А началось все с того, что бабушка решила перейти дорогу у дома №8 по улице Пролетарская в Красноармейском районе Волгограда. Переходила по «зебре», но даже это ее не спасло. Пенсионерку сбила легковушка. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Пока гаишники оформляли ДТП, бабушку грузили в неотложку. В этот момент в машину медиков врезается «Лада Гранта». Пенсионерка опять на дороге с очередным стрессом и травмами.

Вызывают на подмогу вторую карету «скорой». Пострадавшую пенсионерку грузят уже в другую неотложку. Водитель включает «маячки», чтобы поскорее доставить уже чуть живую бабулю в больницу, отъезжает буквально на 600 метров от места ДТП к перекрестку с проспектом Героев Сталинграда и… в нее врезается очередная «Лада Гранта».

Третья авария подряд и вторая разбитая машина «скорой». Причем в этой неотложке пострадала уже не только несчастная пенсионерка, но и фельдшер.

«Ничего себе история у бабули, прямо как в фильме «Пункт назначения», - комментируют в соцсетях очевидцы, шокированные увиденным. Кто не знает: суть фильма в том, что герои пытаются убежать от судьбы, но злой рок их все равно догоняет. Оказывается и в реальности бывают такие странные совпадения.

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