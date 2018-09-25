7 улиц Красноармейского района останутся без воды

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-25T16:34:32+03:00

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Волгоградские коммунальщики продолжают менять ржавые трубы на новые. Работы идут во всех районах города. На этой неделе 28 и 29 сентября 2018 в Красноармейском районе на улице Причальной запланировали подключение нового водовода длиной более 1300 метров. Пока рабочие будут заниматься врезкой трубы, на близлежащих улицах частного сектора более полутора суток не будет воды.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, отключат воду с 7.00 28 сентября до 20.00 29 сентября в домах на улицах: Причальная, 7 - 116; Адмирала Макарова, 1 - 80; Новопортная, 1 - 116; Тросовая, 1 - 116; Раздорская, 1 - 27; а также в домах переулка Катерный, 1 - 20, и поселка Нагорный, 1 - 110.

Так как отключение будет довольно длительным, жителей обеспечат питьевой водой. График работы водовозок можно узнать по телефону (8442) 99-67-96.

Не забудьте набрать воды!