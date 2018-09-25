2018-09-25T16:34:32+03:00
Недвижимость

7 улиц Красноармейского района останутся без воды

На юге Волгограда отключат воду на полтора суток 28 и 29 сентября 2018 [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Не забудьте набрать воды!Не забудьте набрать воды!Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Волгоградские коммунальщики продолжают менять ржавые трубы на новые. Работы идут во всех районах города. На этой неделе 28 и 29 сентября 2018 в Красноармейском районе на улице Причальной запланировали подключение нового водовода длиной более 1300 метров. Пока рабочие будут заниматься врезкой трубы, на близлежащих улицах частного сектора более полутора суток не будет воды.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, отключат воду с 7.00 28 сентября до 20.00 29 сентября в домах на улицах: Причальная, 7 - 116; Адмирала Макарова, 1 - 80; Новопортная, 1 - 116; Тросовая, 1 - 116; Раздорская, 1 - 27; а также в домах переулка Катерный, 1 - 20, и поселка Нагорный, 1 - 110.

Так как отключение будет довольно длительным, жителей обеспечат питьевой водой. График работы водовозок можно узнать по телефону (8442) 99-67-96.

Не забудьте набрать воды!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета покурил на 250 тысяч рублей
Волгоградка Елена Власова борется за звание «Учитель года России»
Волгоградцы повезут на Каннский фестиваль свое Рыжее счастье
Стрельба из-за девушки: двое волгоградцев с ранениями в больнице, один - за решеткой
Волгоградцев просят помочь в розыске подростка из Нижегородской области
Где купить саженцы: волгоградцев приглашают на дачную ярмарку
Волгоградский оркестр народных инструментов получил Гран-при международного конкурса
В Волгограде мужчина несколько недель пролежал мертвым в припаркованном авто
В Волгограде все-таки будут судить мужчину, по вине которого сгорел годовалый малыш
Жителям Волгоградской области напоминают о необходимости строгого соблюдения правил использования газа
Под Волгоградом семья с тремя детьми разбилась в страшной аварии, возвращаясь с моря
В Волгограде сгорела машина стоимостью 4 миллиона рублей
В Астрахани торговец с Больших Исад "чисто от души" пытался подарить полицейскому 30 тысяч рублей
Двум браконьерам за 10 кило щуки и плотвы грозит два года тюрьмы
С 1 октября в Волгограде отменяют две электрички
В Волгограде пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин»