Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета покурил на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-25T16:19:52+03:00

Самолет летел из Москвы в Назрань, когда пассажир решил закурить над Волгоградом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Курить нынче дорого, а для 63-летнего пермяка одна выкуренная сигарета и вовсе стала «золотой». Он заплатит 250 тысяч рублей за курение над Волгоградом. А все потому, что задымил в туалете самолета.

Произошло это в декабре прошлого года. Самолет летел из Москвы в Назрань, когда в туалете сработал детектор дыма. Командир экстренно посадил лайнер в Волгограде. А виновником задымления оказался житель Кунгура Пермского края, который просто решил покурить. Из-за него рейс еще и задержали на 89 минут.

Авиакомпания «Победа», которая понесла убытки из-за нерадивого пермяка, подала на него в суд. Оценила компания незапланированную посадку лайнера в Волгограде в четверть миллиона рублей (а если точнее -252,3 тысячи рублей). Суд посчитал, что командир самолета действовал правильно. Ведь в туалете находятся легковоспламеняющиеся предметы и их возгорание могло привести к ЧП. Поэтому Кунгурский суд удовлетворил требования авиакомпании, говорится в сообщении городского суда.

Пермяк попытался оспорить решение в краевом суде, но тот оставил решение первой инстанции без изменения.