2018-09-25T16:43:19+03:00
Общество

Волгоградка Елена Власова борется за звание «Учитель года России»

А в малом жюри конкурса лауреат и финалист прошлых лет Петр Байкалов и Евгений Ковалев
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Елена Власова - преподаватель английского языка. Фото: соцсетиЕлена Власова - преподаватель английского языка. Фото: соцсети
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Две недели до 5 октября лучшие педагоги страны будут бороться за звание «Учитель года-2018». Волгоградскую область на конкурсе представляет преподаватель английского языка волгоградской гимназии №3 Елена Власова. В Санкт-Петербурге ее поддерживает председатель облкомобразования Лариса Савина. А в малом жюри конкурса еще трое волгоградцев: лауреат конкурса «Учитель года-2017», а ныне директор школы «Долина знаний» Петр Байкалов, финалист конкурса «Учитель года-2016», учитель химии лицея №5 Евгений Ковалев и профессор ВолГУ Николай Борытко.

В ближайшие дни учителям предстоит показать себя в нескольких конкурсных испытаниях. Сначала - методический семинар и открытый урок, по итогам которых объявят 15 лауреатов. После педагоги проведут мастер-класс, классный час и представят образовательный проект. В итоге к 3 октября останутся пять финалистов. Им предстоит разговор с министром, по результатам которого и выберут победителя.

Помимо конкурсной программы для педагогов подготовили программу культурную: экскурсии в Эрмитаж и планетарий, концерты, кинопоказы, интеллектуальные творческие игры и балет в Мариинском театре.

Волгоградская делегация в Санкт-Петербурге. Фото: АВО

Волгоградская делегация в Санкт-Петербурге. Фото: АВО

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