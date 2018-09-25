Волгоградцы повезут на Каннский фестиваль свое Рыжее счастье

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-25T15:51:53+03:00

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В Москве выбрали лучший короткометражный фильм из тех, что студенты киношкол и просто любители животных снимали и присылали на конкурс «Место под солнцем». Конкурс запустил бренд Friskies, чтобы привлечь внимание к бездомным животным. Участникам надо было снять небольшую историю о рыжем котенке. Ребята из Волгограда (под руководством начинающего режиссера Светланы Чекуновой) тоже сняли такую «короткометражку» и назвали ее «Рыжее счастье». Именно их работу признали лучшей. А жюри, которое отбирало победителей, к слову, было звездное (в их числе Анастасия Макеева, Алиса Гребенщикова, Алена Рубинштейн и Георгий Мартиросья).

И теперь «Рыжее счастье» отправится на Каннский фестиваль в 2019 году.

В своем фильме ребята из Волгограда рассказали историю рыжего кота, который стал ненужным своему хозяину и оказался на улице. Но ему повезло, что на его пути встретилась молодая девушка, благодаря которой он вновь обретает дом и счастливую семью.

Заслуженный артист РФ и почетный член жюри конкурса «Место под солнцем» Георгий Мартиросьян:

- Сегодня появляется много талантливой молодежи, которая занимает активную позицию и в жизни, и в профессии. Именно благодаря такому подходу в конечном итоге появляется желание заявить о себе миру. У неокрепших специалистов проявляются крупицы творчества, которые со временем превращаются в кристаллы и начинают светиться разными гранями. Такие конкурсы, безусловно, помогают молодым людям раскрепоститься, заявить о себе, чтобы состоявшиеся профессионалы их заметили.