Стрельба из-за девушки: двое волгоградцев с ранениями в больнице, один - за решеткой

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-25T16:50:54+03:00

33-летний мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по парям, которые пришли к нему за извинениями. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Казалось времена, когда честь девушек отстаивали стрельбой, уже прошли. Ан, нет. В Светлоярском районе Волгоградской области именно из-за барышни произошла перестрелка, в которой ранения получили двое парней.

Вечером 24 сентября к местному фельдшеру пришли трое парней. Двое из них (один 20-ти лет, второй - 26-ти) истекали кровью: у них были проникающие огнестрельные ранения грудных клеток и предплечий. Медик вызвал «скорую помощь» (ведь в ФАПе такие операции не проведешь) и полицию.

Перед тем, как неотложка увезла пострадавших в больницу Волгограда, правоохранители успели выяснить, что стрелял в парней местный 33-летний мужчина.

Как выяснилось позже, этот «стрелок» днем ранее оскорбил сестру одного из пострадавших. Брат взял с собой двоих друзей и отправился к обидчику девушки. Молодые люди потребовали мужчину извиниться перед девушкой, но разговор не получился. Завязалась ссора, в ходе которой обидчик достал травматический пистолет и стал «палить» по своим непрошенным гостям.

Сейчас со стрелком работают полицейские. На него уже завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Ему грозит теперь до двух лет колонии, уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Кроме того, мужчина заплатит штраф за стрельбу из оружия в населенных пунктах. Пистолет, который, к слову, принадлежал ему на законных основаниях, правоохранители уже изъяли.