2018-09-25T14:39:06+03:00
Происшествия

Волгоградцев просят помочь в розыске подростка из Нижегородской области

16-летнюю Александру Кузнецову ищут с 13 августа
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще одна 16-летняя девочка пропала! Присмотритесь, вдруг, где встретите. Фото СУ СК по Нижегородской области.Еще одна 16-летняя девочка пропала! Присмотритесь, вдруг, где встретите. Фото СУ СК по Нижегородской области.
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Следователи из Нижегородской области обращаются с просьбой о помощи к волгоградцам. Они больше месяца не могут найти 16-летнюю девочку. Александра Кузнецова ушла из дома еще 13 августа этого года и с тех пор от нее никаких вестей. Подростка искали и полиция, и волонтеры, но пока ничего. Поэтому они решили расширить зону поиска. А вдруг, девчонку похитили или она сама уехала.

Присмотритесь, вдруг, где видели или встретите.

Приметы «потеряшки»: на вид 16-17 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые, на шее с правой стороны родимое пятно.

В день пропажи они была в джинсовой синей курточке, синих джинсах, на ногах - черные балетки. С собой у нее был рюкзак розового цвета, смартфон «Huawei» и паспорт.

Напомним, что 20 сентября пропала 16-летняя девочка и в Волгоградской области. Кристина Пястолова из поселка Елань утром была в колледже, но на занятия не пошла, и как в воду канула. Наши правоохранители тоже ищут волгоградку уже по всем регионам страны. Говорят, что девушку видели на вокзалах Саратова и Воронежа.

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