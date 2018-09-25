2018-09-25T13:32:50+03:00
Общество

Где купить саженцы: волгоградцев приглашают на дачную ярмарку

Выбрать плодовые деревья для осенней посадки можно до 15 октября на площади Дзержинского
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ярмарка продлится до 15 октября.Ярмарка продлится до 15 октября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгограде начала работать осенняя дачная ярмарка. Купить саженцы плодовых деревьев, семена и все необходимое для приусадебных участков горожане могут на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Работать садовая ярмарка будет каждый день вплоть до 15 октября 2018 года. Цены, как говорят в мэрии, - оптимальные.

На площади около шестисот квадратных метров оборудовали более двадцати торговых точек с продукцией для садоводов. В ассортименте саженцы абрикоса, сливы, груши, яблони и других плодовых деревьев из частных садов и питомников Волгоградской области и Краснодарского края. Также в продаже семена, удобрения и садовый инвентарь.

- Всего в Волгограде в этом году работают 17 ярмарок, - отмечают в мэрии. - Еще семь площадок задействуют для разовых тематических ярмарок.

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