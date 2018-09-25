Волгоградский оркестр народных инструментов получил Гран-при международного конкурса
Оркестр русских народных инструментов в Волгограде знают очень многие. Они одни из самых ярких музыкантов в нашем городе. Оценили по достоинству коллектив и на международном конкурсе «Поющие струны России» в Анапе. Волгоградцы привезли оттуда главный приз – Гран-при.
Руководитель оркестра Галина Иванкова очень грамотно подобрала репертуар. Так что музыканты стали звучать, то как эстрадный ансамбль, то как симфонические оркестр, то как джазовый оркестр.
Зрители были в восторге и провожали музыкантов овациями. Особую любовь завоевал композитор коллектива Леонид Рукояткин. Его исполнение на балалайке-контрабасе не оставило равнодушных.
Кстати, волгоградцы уже в ближайшее время, 27 сентября, смогут услышать звучание Оркестра русских народных инструментов на сцене ЦКЗ. Музыканты приготовили новую программу «Вечерняя песня».