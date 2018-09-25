2018-09-25T14:30:10+03:00
Общество

Волгоградский оркестр народных инструментов получил Гран-при международного конкурса

Они удивили жюри нестандартным звучанием
Екатерина МАЛИНИНА
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Музыканты заслуженно получили Гран-при. Фото: администрация Волгоградской областиМузыканты заслуженно получили Гран-при. Фото: администрация Волгоградской области
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Оркестр русских народных инструментов в Волгограде знают очень многие. Они одни из самых ярких музыкантов в нашем городе. Оценили по достоинству коллектив и на международном конкурсе «Поющие струны России» в Анапе. Волгоградцы привезли оттуда главный приз – Гран-при.

Руководитель оркестра Галина Иванкова очень грамотно подобрала репертуар. Так что музыканты стали звучать, то как эстрадный ансамбль, то как симфонические оркестр, то как джазовый оркестр.

Зрители были в восторге и провожали музыкантов овациями. Особую любовь завоевал композитор коллектива Леонид Рукояткин. Его исполнение на балалайке-контрабасе не оставило равнодушных.

Кстати, волгоградцы уже в ближайшее время, 27 сентября, смогут услышать звучание Оркестра русских народных инструментов на сцене ЦКЗ. Музыканты приготовили новую программу «Вечерняя песня».

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