В Волгограде мужчина несколько недель пролежал мертвым в припаркованном авто

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-25T13:02:52+03:00

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Зеленую «Тойоту», которая не одну неделю простояла на одном месте возле высотки по улице Зины Маресьевой, заметили полицейские. Когда заглянули внутрь, увидели на заднем сиденье неподвижного мужчину. Автомобиль вскрыли. Внутри оказался мертвый 50-летний житель соседнего дома. На теле уже были следы разложения.

Как сообщают очевидцы, мужчина часто уезжал на вахты. С женой он развелся. В последнее время часто выпивал. В салоне «Тойоты» нашли остатки еды и выпивки. В последнее время погибший почти жил в своем авто.

Следователи исключают криминальную смерть. Скорее всего, кировчанину стало плохо с сердцем и он был не в состоянии позвать на помощь. Сейчас сотрудники СУ СК по Волгоградской области изучают все обстоятельства происшествия и ищут родственников погибшего.