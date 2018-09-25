В Волгограде все-таки будут судить мужчину, по вине которого сгорел годовалый малыш

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-25T12:28:27+03:00

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Пожар в одном из домов на хуторе Колпачки Калачевского района произошел в феврале 2017 года. Хозяин дома незаконно подключился к электросетям, хотя провода накануне «перерезали» энергетики из-за огромных долгов (уже не первый раз). Самодельная проводка выдержала десять дней. Начался большой пожар. В огне погибла годовалая малышка. Почти сразу в отношении мужчины возбудили уголовное дело: причинение смерти по неосторожности. Но вскоре его прекратили. Супруга простила нерадивого мужа, по чьей вине погибла ее дочка. А вот прокуратура - нет.

Сотрудники посчитали, что семейное примирение не повод полностью снимать ответственность с виновника пожара. Тем более, у него уже была непогашенная судимость. Прокуратура направила апелляцию в областной суд. И коллегия встала на сторону надзорного органа. Так что предыдущее решение отменили и направили уголовное дело на доследование. Горе-папаше грозит реальный срок.