Жителям Волгоградской области напоминают о необходимости строгого соблюдения правил использования газа

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-25T11:25:02+03:00

В преддверии отопительного сезона ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил эксплуатации газового оборудования

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Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне!

Жилые дома проектируются в соответствии с определенными нормами воздухообмена для ванной, кухни и других помещений. В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, то ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки, даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале, приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха.

Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях, развиваются постепенно: появляются мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже пары вдохов для смертельного отравления.

Существуют рециркуляционные вытяжки для плит, которые не подключаются к вентиляции. Их задача - очищать воздух, пропуская его через свою систему фильтров. Подобные вытяжки не влияют на воздухообмен в помещении и безопасны для использования.

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» также напоминают о необходимости заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования. Наличие договора на техобслуживание газового оборудования - это залог вашей безопасности!

Телефон для справок: (8442) 24-88-88.

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