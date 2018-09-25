Под Волгоградом семья с тремя детьми разбилась в страшной аварии, возвращаясь с моря
Жуткая авария произошла около пяти часов утра 25 сентября в Светлоярском районе. 30-летняя женщина с тремя детьми и бабушкой ехали в сторону Волгограда – возвращались после семейного отдыха на море.
На одном из участков на высокой скорости «Тойота Королла» съехала с трассы на обочину, влетела на заправку, где врезалась в рекламную конструкцию.
На месте погибла 68-летняя женщина. Ее дочь и троих внуков (год, три и пять лет) отвезли в больницу «Каустик» с тяжелейшими травмами. Сейчас за их жизнь борются лучшие медики. А сотрудники ГИБДД выясняют причину аварии. Возможно, водитель начала засыпать за рулем, возможно, не увидела выбоину на дороге и потеряла контроль над машиной.
Жуткая авария в Светлоярском районе.
Известно, что семья возвращалась с моря - живут они в Югре, и им предстояло еще трое суток в дороге.
Бабушку не спасли даже подушки безопасности - такой силы был удар.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области