2018-09-25T10:24:13+03:00
Происшествия

В Волгограде сгорела машина стоимостью 4 миллиона рублей

Причина пожара пока неизвестна
Екатерина МАЛИНИНА
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Машина сгорела за 15 минут.Машина сгорела за 15 минут.Фото: Максим ЛЮКОВ
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Пожар заметили жители одного из дворов по проспекту Университетский в Советском районе в половине второго ночи. Припаркованный во дворе «Мерседес 222» полыхал как факел. Очевидцы тут же вызвали пожарных, кто-то бросился тушить пламя. Но справиться с огнем смогли только профессионалы. Они приехали через десять минут.

Машина стоимостью около четырех миллионов рублей сгорела за 15 минут. Восстановлению она не подлежит. Причину пожара предстоит выяснить после экспертизы специальной лаборатории МЧС. Возможно, произошло замыкание проводки. Но у немецкой машины 2014 года это скорее будет исключением из правил. Больше верится в версию, что «постарался» недоброжелатель. Но точно можно будет сказать через пару дней. Когда будут готовы анализы и сам владелец даст объяснения.

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