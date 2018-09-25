2018-09-25T11:01:30+03:00
Происшествия

В Астрахани торговец с Больших Исад "чисто от души" пытался подарить полицейскому 30 тысяч рублей

Мужчине грозит тюремный срок за взятку
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит реальный срок.Мужчине грозит реальный срок.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Рынок Большие Исады наверное чаще всех проходит в астраханских сводках. Кто-то торгует там вполне законно и без проблем проходит все полицейские рейды. А кто пытается договориться и решить вопросы в обход закона. Одного из торговцев вызывали в Отдел экономической безопасности – во время очередной инспекции у него с братом нашли залежи спортивной одежды известных брендов, сшитых в одном из астраханских подвалов. На встречу ушлый мужчина пришел не просто так, а с подарком. После сообщения, что его деятельность незаконна и его ждет уголовное наказание, посетитель положил на стол пачку денег со словами «чисто от души».

Но "от души" не получилось. Сотрудник МДВ предупредил, что это взятка и за это грозит реальный срок. Но астраханец продолжал настаивать. И тогда в кабинет вошли несколько полицейских и задержали «дарителя». Теперь ему предъявлено обвинение в даче взятки (30 тысяч рублей) должностному лицу. Также ему предстоит ответить и за контейнеры контрафактной спортивной формы.

Взятка "чисто от души".

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