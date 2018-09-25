Двум браконьерам за 10 кило щуки и плотвы грозит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-25T09:44:56+03:00

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На реках Волгоградской области тут и там всегда можно увидеть рыбака с удочкой. Не редкость и рыболовные сети. Накануне на Дону в Калачевском районе полицейские задержали двоих местных жителей - браконьеров. Они пошли за серьезным уловом: поставили три сети. К моменту встречи со стражами порядка в них попали более десяти кило рыб частиковых пород. Теперь за браконьерство мужчинам грозит реальный срок.

К крупным частиковым породам относятся щука, судак, сазан, к мелким - красноперка, синец, плотва. Вот и получается, что за 10 килограммов щуки и плотвы рыбакам грозит до двух лет в тюрьме.

- Задержанные вину в содеянном признали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «незаконный вылов группой лиц по предварительному сговору», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по региону.