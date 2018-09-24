С 1 октября в Волгограде отменяют две электрички

24 Сент. 22:26 2018-09-24T22:26:45+03:00

А электропоезд Волгоград-1-Южная будет ездить только в рабочие дни

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С 1 октября в расписании волгоградских электричек произойдут некоторые изменения. В частности, отменяют две электрички: № 6207 сообщением Волгоград-1- Канальная (которая сейчас ездит ежедневно) и соответственно № 6208 сообщением Канальная - Волгоград-1. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в компании "Волг8оградпригород".

Кроме того, с 1 октября изменится график движения электрички, которые курсируют между станциями Волгоград-1 и Южная. На данный момент они ездят ежедневно, а оставят их только в рабочие дни (понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам). Расписание останется тоже: со станции Волгоград-1 они отправляются в 17.33, на Южную прибывают в 18.50.

Изменится и расписание электричек сообщением Волгоград-1-Шпалопропитка, и соответственно в обратном направлении. Они по-прежнему будут курсировать ежедневно, но немного поменяется время отправлления и прибытия.

Следите внимательно за расписанием.

- № 6209 сообщением Волгоград-1 - Шпалопропитка (ежедневно),

отправление со ст. Волгоград-1 в 17.10, Волгоград-2 17.15-17.16 Ельшанка 17.20-17.21 о.п.з-д Петрова 17.23-17.24 о.п. Обувная фабрика 17.26-17.27 Акварель 17.29-17.30 о.п. Горная поляна 17.32-17.33 о.п. им. Руднева 17.35-17.36 о.п. з-д Ермана 17.38-17.39 Бекетовская 17.41-17.42 о.п Волгогрэс 17.44-17.45 о.п.з-д Кирова 17.47-17.48 о.п. Лесобаза 17.50-17.51 о.п. Железнодорожная 17.53-17.54 Сарепта 17.57-17.58 о.п. Судоверфь 18.00-18.01 о.п. Красноармейская 18.03-18.04 Заканальная 18.10-18.11 Шпалопропитка 18.13

- № 6210 сообщением Шпалопропитка - Волгоград 1 (ежедневно),

отправление со ст. Шпалопропитка в 18.50, Заканальная 18.52-18.53, Красноармейская 18.59-19.00, о.п. Судоверфь 19.02-19.03, Сарепта 19.05-19.06, о.п.Железнодорожная 19.09-19.10, о.п.Лесобаза 19.12-19.13, о.п. з-д. им.Кирова 19.15-19.16, о.п.Волгогрэс 19.18-19.19, Бекетовская 19.21-19.22, о.п. з-д им.Ермана 19.24-19.25, о.п.им. Руднева 19.27-19.28, о.п.Горная поляна 19.30-19.31, Акварель 19.33-19.34, о.п.Обувная фабрика 19.36-19.37, о.п. з-д им.Петрова 19.39-19.40, Ельшанка 19.42-19.43, Волгоград 2 19.47-19.48, Волгоград 1 19.53.