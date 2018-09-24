2018-09-24T19:48:20+03:00
Общество

В Волгограде пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин»

Зрителей ждут на мототреке «Максимка» 30 сентября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Зрителей ждут море адреналина и яркое зрелище. Фото: Татьяна ВАРЛАМОВАЗрителей ждут море адреналина и яркое зрелище. Фото: Татьяна ВАРЛАМОВА
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Рев моторов, море адреналина и яркое зрелище ждут волгоградцев на мототреке «Максимка» в Советском районе Волгограда в это воскресенье, 30 сентября. В поселке Горьковском пройдет ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин». Два дня свое мастерство будут демонстрировать более сотни спортсменов в рамках 3-го этапа Открытого личного Чемпионата и Первенства Волгоградской области по мотокроссу и Открытого Чемпионата по кроссу на квадроциклах.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, также в программе фестиваля - мотофристайл, автомодельный спорт, паркур и воркаут, гонки и тестдрайвы, конкурсы и развлечения для всей семьи.

Мототрек СТК АлИг «Максимка» расположен в поселке Горьковский на улице Портовской. Гостей ждут на фестиваль «Трамплин» 30 сентября 2018 года с 12.00 до 17.00. Вход для всех свободный.

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