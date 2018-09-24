2018-09-24T18:21:20+03:00
Общество

На юге Волгограда из-за аварии легковушек остановились трамваи №11

Временно трамваи ездят от Судоверфи до кольца на Удмурдской
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На время остановки трамваев увеличили число автобусов №6, 2 и 77.На время остановки трамваев увеличили число автобусов №6, 2 и 77.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Вечером общественный транспорт всегда загружен - люди возвращаются в работы по домам. И надо же, что именно в этот час пик остановилось движение трамваев №11 в Красноармейском районе Волгограда. Пассажиры замерли в ожидании на остановках, но порадовать их нечем. Дело в том, что трамваи остановились из-за аварии, которая произошла на путях.

Примерно в 17.15 рядом с остановкой «Опытно-экспериментальный завод» столкнулись две легковушки. От удара одна из машин отлетела на трамвайные пути, перегородив движение электротранспорту,

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города, на данный момент - пока идет оформление ДТП - трамваи №11 работают от остановки «Судоверфь» до разворотного кольца на улице Удмуртская.

Чтобы развести пассажиров, в МУП «ВПАТП №7» оперативно увеличил число автобусов, работающих на маршруте №6 - от остановки «Марийская» до «ООТ Каустик».

Кроме того, на время вынужденного простоя электротранспорта автобусы маршрутов №№ 2 и 77 продлены до остановки «Депо №3».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
7 улиц Красноармейского района останутся без воды
Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета покурил на 250 тысяч рублей
Волгоградка Елена Власова борется за звание «Учитель года России»
Волгоградцы повезут на Каннский фестиваль свое Рыжее счастье
Стрельба из-за девушки: двое волгоградцев с ранениями в больнице, один - за решеткой
Волгоградцев просят помочь в розыске подростка из Нижегородской области
Где купить саженцы: волгоградцев приглашают на дачную ярмарку
Волгоградский оркестр народных инструментов получил Гран-при международного конкурса
В Волгограде мужчина несколько недель пролежал мертвым в припаркованном авто
В Волгограде все-таки будут судить мужчину, по вине которого сгорел годовалый малыш
Жителям Волгоградской области напоминают о необходимости строгого соблюдения правил использования газа
Под Волгоградом семья с тремя детьми разбилась в страшной аварии, возвращаясь с моря
В Волгограде сгорела машина стоимостью 4 миллиона рублей
В Астрахани торговец с Больших Исад "чисто от души" пытался подарить полицейскому 30 тысяч рублей
Двум браконьерам за 10 кило щуки и плотвы грозит два года тюрьмы
С 1 октября в Волгограде отменяют две электрички
В Волгограде пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин»