На юге Волгограда из-за аварии легковушек остановились трамваи №11

24 Сент. 18:21 2018-09-24T18:21:20+03:00

На время остановки трамваев увеличили число автобусов №6, 2 и 77. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Временно трамваи ездят от Судоверфи до кольца на Удмурдской

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Вечером общественный транспорт всегда загружен - люди возвращаются в работы по домам. И надо же, что именно в этот час пик остановилось движение трамваев №11 в Красноармейском районе Волгограда. Пассажиры замерли в ожидании на остановках, но порадовать их нечем. Дело в том, что трамваи остановились из-за аварии, которая произошла на путях.

Примерно в 17.15 рядом с остановкой «Опытно-экспериментальный завод» столкнулись две легковушки. От удара одна из машин отлетела на трамвайные пути, перегородив движение электротранспорту,

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города, на данный момент - пока идет оформление ДТП - трамваи №11 работают от остановки «Судоверфь» до разворотного кольца на улице Удмуртская.

Чтобы развести пассажиров, в МУП «ВПАТП №7» оперативно увеличил число автобусов, работающих на маршруте №6 - от остановки «Марийская» до «ООТ Каустик».

Кроме того, на время вынужденного простоя электротранспорта автобусы маршрутов №№ 2 и 77 продлены до остановки «Депо №3».