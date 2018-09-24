На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
Все мы хотим получать качественные коммунальные услуги, чтобы вовремя без аварий и задержек. А для этого нужно в первую очередь проводить профилактические работы и постоянно обновлять коммуникации. Чем в последние годы активно и занимается «Концессия водоснабжения». В этом году они заменили десятки километров трубопроводов. И пока позволяет теплая осень работы не останавливают. На очереди - новый водопровод диаметром 200 миллиметров по улице Пролетарская в Красноармейском районе.
В среду, 26 сентября, компания «Концессии водоснабжения» будет подключать новый водовод у дома №29 по улице Пролетарская. Но для того, чтобы провести эти работы, как вы понимаете, надо будет ограничить временно подачу воды по данной ветке. А значит, отключения не избежать.
Коснется оно не только жителей Пролетарской, но тех, кто живет в многоэтажках по проспекту Героев Сталинграда.
В «Концессии водоснабжения» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
- Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды, - уточняют в компании.
ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ?
26 сентября подача воды будет ограничена с 07.00 до 23.00 по следующим адресам:
- улица Пролетарская, дома №11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- проспект Героев Сталинграда, дома №47, 49.
Информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.