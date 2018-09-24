На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды

24 Сент. 17:42 2018-09-24T17:42:57+03:00

Воды не будет с 7 утра до 11 вечера. Фото: Александр КУЛИКОВ

В этот день будут подключать новый водопровод

Изменить размер текста: A A

Все мы хотим получать качественные коммунальные услуги, чтобы вовремя без аварий и задержек. А для этого нужно в первую очередь проводить профилактические работы и постоянно обновлять коммуникации. Чем в последние годы активно и занимается «Концессия водоснабжения». В этом году они заменили десятки километров трубопроводов. И пока позволяет теплая осень работы не останавливают. На очереди - новый водопровод диаметром 200 миллиметров по улице Пролетарская в Красноармейском районе.

В среду, 26 сентября, компания «Концессии водоснабжения» будет подключать новый водовод у дома №29 по улице Пролетарская. Но для того, чтобы провести эти работы, как вы понимаете, надо будет ограничить временно подачу воды по данной ветке. А значит, отключения не избежать.

Коснется оно не только жителей Пролетарской, но тех, кто живет в многоэтажках по проспекту Героев Сталинграда.

В «Концессии водоснабжения» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

- Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды, - уточняют в компании.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ?

26 сентября подача воды будет ограничена с 07.00 до 23.00 по следующим адресам:

- улица Пролетарская, дома №11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- проспект Героев Сталинграда, дома №47, 49.

Информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.