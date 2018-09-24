На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский

24 Сент. 17:21 2018-09-24T17:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорога по улице Александрова в Тракторозаводском районе Волгограда загружена почти всегда. А потому что она дублирует улицу Шурухина и по ней через поселок Верхнезареченский пролегает путь на Третью продольную магистраль и на федеральную трассу Р-228. И вот хорошая новость эту дорогу полностью обновили. Новая дорога объединила улицы Дзержинского, Дундича, Путиловской и Александрова. На последней специалисты МБУ «Северное» уложили свыше 4500 тонн нового асфальта и сейчас приводят в порядок обочины и примыкания. Осталось нанести дорожную разметку и все - к зиме готовы.

В администрации Волгограда уверяют, что следили за качеством работ подрядной организации на каждом этапе. И если вдруг впоследствии обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан будет их устранить, так как на новое покрытие действует четырехлетняя гарантия.