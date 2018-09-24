В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-24T17:00:22+03:00

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В этом году еще сто федеральных льготников, которые проживают в Волгоградской области, наконец-то получат положенные им деньги на улучшение жилищных условий. 89 из них уже получили свои сертификаты. В их числе 42 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, еще 30 жителей - из числа вынужденных переселенцев и «северян». В четвертом квартале ГЖС получат еще восемь «чернобыльцев. Всего до конца года планируют обеспечить новым жильем сто таких льготников.

Социальные выплаты получают и молодые семьи.

- В этом году свидетельства на получение соответствующей социальной выплаты получили 306 семей: 134 из них уже приобрели квартиры или частные дома, 124 определились с выбором и в настоящее время оформляют документы, остальные подбирают подходящие варианты на первичном и вторичном рынках недвижимости, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

Не забывают, говорят, и о детях-сиротах. До конца года 580 из них получат постоянное или временное жилье.