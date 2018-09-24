2018-09-24T15:26:14+03:00
Происшествия

Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа

Гражданин Узбекистана получил перелом позвоночника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Двадцатилетний узбек выполнял работы на высоте, и сорвался вниз.Двадцатилетний узбек выполнял работы на высоте, и сорвался вниз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 23 сентября, в больницу №15, расположенную в Кировском районе Волгограда, привезли 21-летнего парня едва в сознании. Медики диагностировали у него передом позвоночника. Оказалось, что он упал с высоты третьего этажа. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в првоохрангительных органах региона.

Случилось это днем. Молодой человек - гражданин Узбекистана. Приехал в Волгоградскую область на заработки. Сначала был во Фролово, там и зарегистрирован, а потом перебрался в Волгоград. Здесь ему предложили официальную работу подсобным на стройке. По договору он трудился на строительную фирму, которая выполняла часть работ при проведении капитального ремонта многоэтажек. Последний объект - пятиэтажка на улице Писемского №91, где фирма работала в рамках соглашения с Фондом капремонта.

Молодой узбек как раз выполнял наружные высотные работы. Что случилось в тот день, еще предстоит выяснить правоохранительным органам, которые теперь проводят проверку по данному факту.

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